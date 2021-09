Si la vaccination s’apprête à devenir obligatoire pour les soignants en Belgique, on constate de grands écarts au niveau du taux de vaccination entre les différentes régions. "Le taux de couverture vaccinale est assez bon chez nous mais on peut encore mieux faire (88 % de moyenne chez les soignants). À Bruxelles, le taux est de 70 % au niveau des deux doses, contre 81 % en Wallonie et 94 % en Flandre. Ce sont des différences non négligeables et les discussions en termes de sensibilisation seront importantes car avec moins de personnel, la pression va être accrue sur nos hôpitaux", rappelle Jean-Michel Dogné de la task force vaccination. Et alors que le travail préparatoire en termes de législation a déjà commencé, la mesure est encore loin d’être sur la table.

