Alors que les auditions des 17 experts sont imminentes dans le cadre du débat parlementaire sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19 – elles débutent ce mercredi 26 janvier, d’autres suivront le 31 janvier, le 2 et le 4 février – de nombreuses voix se sont déjà élevées, insatisfaites quant à la composition du groupe de spécialistes en charge d’éclairer nos élus dans ce débat sous haute tension.

Parmi les sceptiques, on retrouve une figure académique et scientifique bien connue à Liège, l’ex-recteur de l’Université de Liège (et virologue de formation) Bernard Rentier. Au lendemain de la sélection en effet, celui qui est toujours recteur honoraire de l’ULiège n’a pas caché son étonnement sur les choix posés… qui convergeront inéluctablement vers un “non-débat parlementaire”, dit-il.

On le sait en effet, Bernard Rentier n’a pas sa langue dans sa poche et, depuis le début de cette crise, il multiplie les sorties à contre-courant, estimant que lutter contre le virus n’est pas une solution viable. L’an dernier, il prédisait toutefois déjà la multiplication des variants, moins pathogènes… comme Omicron. Aujourd’hui, il entrevoit un débat plus orienté que jamais…