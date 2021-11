"De mémoire parlementaire, je ne suis pas sûr qu'il y a eu récemment de tels débats de manière ouverte et transparente à la Chambre. Saisissons cette occasion. On sent que c'est un débat qui crispe et crée beaucoup de tensions dans la société et c'est normal", observe Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre.

(...)