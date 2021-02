Depuis le début de la crise, les experts ont estimé qu'il fallait vacciner environ 70% de la population pour atteindre l'immunité collective, et ainsi vaincre le coronavirus. Ce taux est désormais remis en cause par plusieurs experts. Leur constat repose sur deux critères. D'abord, la formule mathématique sur laquelle avait été calculé ce taux de vaccination était basée sur le fait d'avoir un vaccin efficace à 100%. Or, malgré une très grande efficacité, Pfizer ou Moderna ont une efficacité de "seulement" 95 et 94,1%. Ensuite, ce calcul ne tenait pas compte de l'arrivée des des variants plus contagieux, qui sont venus s'inviter dans la crise sanitaire depuis plusieurs semaines maintenant.

"Maintenant, nous savons que vacciner 70% de la population sera insuffisant pour contrôler l'épidémie", détaille l'épidémiologiste Pierre Van Damme (UAntwerpen) dans Het Belang van Limburg. "C'est pour cette raison que nous devons viser plus haut. En théorie c'est bien beau, mais encore faut-il pouvoir y parvenir... Un taux de vaccination de 80% doit tout de même être possible."

Comme le précise le quotidien flamand, d'autres experts, et non des moindres, partagent les mêmes conclusions. Le virologue américain Anthony Fauci vise un taux de vaccination de 85%. Et l'immunologue belge Hans-Willem Snoeck (Université de Columbia) croit même qu'il faudra aller jusqu'à 90%.

Marc Van Ranst: "Vacciner 90% de la population sera très difficile"

Invité à réagir à ce sujet auprès de nos confrères de HLN, Marc Van Ranst a confirmé que le taux de 70% ne sera probablement pas suffisant, même s'il estime qu'atteindre 90% sera "très difficile".

"L'immunité au sein de la population est en effet plus facile à obtenir avec un vaccin qui protège à 95% qu'avec un vaccin qui ne protège qu'à 60 à 70% contre certaines souches", a expliqué le virologue. "On peut partiellement résoudre ce problème en vaccinant une plus grande partie de la population. Mais ces 90% seront bien sûr très difficiles à atteindre."

Malgré tout, les experts estiment que c'est surtout auprès des personnes les plus fragiles qu'il faudra atteindre ce taux de vaccination plus élevé.