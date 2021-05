La décision de vacciner les 12-15 ans, si elle se fera sur base du rapport du Conseil supérieur de la santé, sera toutefois prise par le pouvoir politique. Au sein de la majorité fédérale, on retrouve différentes sensibilités. " La priorité absolue de vaccination doit aller aux personnes à risques et aux adultes", nous précise Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo/Groen à la Chambre. "Vacciner les enfants de 12 à 15 ans n’est en revanche pas une priorité à ce stade, même si on peut discuter sur les 16-17 ans." Pour rappel, le Conseil supérieur de la santé s’est prononcé la semaine dernière en faveur de la vaccination des 16-18 en Pfizer. Le politique devrait transformer mercredi prochain cet avis en autorisation de vaccination pour cette tranche d’âge.