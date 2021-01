Vaccins livrés, stockés et doses administrées: il sera possible d’avoir un état des lieux de la vaccination en Belgique via un site web.

Contrairement à ses voisins, la Belgique ne dispose toujours pas d’outil public permettant de rendre accessible les données relatives à la vaccination. Que ce soit par rapport au nombre de vaccins livrés, stockés et réellement administrés.

Pourtant, les différents gouvernements avaient pris des engagements pour déployer l’open-data en Belgique et ce avant le début de la crise sanitaire. “Les chiffres qu’on peut lire dans la presse ou sur les réseaux sociaux viennent de sources différentes et non officielles. Des gens tentent même de constituer un dashboard sur les données mais elles sont incorrectes”, remarque Sabine Stordeur, la project manager de la Task Force "Vaccination". Ainsi, de nombreux experts regrettent le manque de données en Belgique et de cohérence du gouvernement en matière de transparence dans les données publiques.

Mais ce manque dans la communication fera bientôt partie du passé, le Commissariat Corona va en effet publier un outil public permettant d’offrir une vue sur l’état des lieux de la vaccination en Belgique. “Nous allons communiquer sur une base hebdomadaire l’ensemble des vaccins délivrés, stockés, dirigés vers les hôpitaux et ensuite administrés. Il y aura donc une base de données fiable et nationale”, précise-t-elle.



Ces données réelles seront donc disponibles dès ce lundi après-midi ou demain mardi sur le site web www.info-coronavirus.be avec des déclinaisons régionales possibles. “Nous avons voulu développer un outil de confiance qui s’appuiera sur les chiffres réels et sur une base régulière”.