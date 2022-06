Un record de 32,6 degrés enregistré à Uccle, mais autour des 19 degrés à Zeebrugge. Face aux fortes chaleurs, les Belges se sont précipités à la mer du Nord ce samedi, et ils y ont trouvé un peu de fraîcheur : sur la côte belge, les températures ont oscillé entre 18 et 23 degrés cette journée. Comment expliquer ces écarts ?

Il fait toujours plus frais au bord des plages en raison de la brise marine, rappelle le météorologue de la VRT, Frank Deboosere, au média flamand. "Le soleil chauffe toujours la terre plus vite que l'eau. L'atmosphère chaud de la surface est atténué par le vent frais venant de la mer", explique-t-il. "Cela est dû à l'eau de mer froide, qui est actuellement à peine de 16 degrés. Nous sommes encore au début de l'année et la mer ne se réchauffe que très lentement. C'est pourquoi la différence de température avec l'intérieur des terres est si grande en ce moment."

Le spécialiste précise que le phénomène "n'est pas exceptionnel". "Chaque fois qu'il fait si chaud si tôt dans l'année, nous avons une brise de mer fraîche avec une grande différence de température par rapport à l'intérieur. L'eau de mer n'est la plus chaude qu'en fin d'année".

A Coxyde et Middelkerke par exemple, seulement 22 et 22 degrés ont été mesurés à 13 heures, rapporte Frank Deboosere à la VRT NWS.

Mais cette brise marine, n'est pas la seule explication. "Il existe une zone de basse pression sur la France qui apporte de l'air tropical chaud vers l'intérieur des terres belges et en même temps apporte de l'air plus froid du nord, de la mer, vers la côte", explique aussi sur Twitter, Gert Coone, météorologue marin à l'IRM.

Le vent frais devrait donc se déplacer à l'intérieur des terres en fin d'après-midi ce samedi. "Il fera beaucoup plus frais dans la région de Gand vers 20 heures ce soir", indique le météorologue. Effectivement, cette vague de chaleur devrait se calmer dès ce dimanche.

Des averses sont attendues dans certaines régions, dont l'ouest, des orages localement. Si l'extrême sud du pays continuera de suffoquer sous 33°C, dans le centre, les maxima reviendront vers des températures plus agréables, avec 20 ou 21°C.