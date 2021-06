Vague de chaleur sur les provinces de Liège et du Limbourg jusqu'à lundi

Une vague de chaleur touchera les provinces de Liège et de Limbourg jusqu'au lundi 21 juin, avertit vendredi l'Institut royal météorologique (IRM). Des journées d'intense chaleur sont prévues pour ces provinces et celles du Brabant vendredi et samedi.