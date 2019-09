Fin août, une femme d’une quarantaine d’années perdait la vie à un passage à niveau de Pont-à-Celles. Si le passage à niveau était bien fermé et les appels sonores et lumineux fonctionnaient normalement, elle décida quand même de traverser à vélo. Un accident mortel qui n’est pas sans rappeler plusieurs cas similaires ces derniers mois.

En effet, selon des chiffres fournis par Infrabel, 33 incidents à un passage à niveau ont été rapportés sur le réseau ferroviaire belge cette année. Et on dénombre, depuis janvier, 6 morts, 4 blessés graves et 10 blessés légers (contre 3 morts en 2018 à la même époque). "On constate donc une nette hausse tant du nombre d’accidents que du nombre de victimes. Et parmi ces accidents, 6 sur 33 ont impliqué un usager faible, comme les cyclistes ", précise Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.

(...)