Alors que la situation aux soins intensifs est déjà tendue, les hôpitaux craignent une hausse des hospitalisations.

Si on ne connaît pas encore avec grande précision la virulence du variant Omicron, qui commence peu à peu à circuler en Belgique et devrait être dominant d’ici le début de l’année 2022, on sait qu’il est beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Face à sa propagation, les autorités craignent une hausse des admissions à l’hôpital.