Valérie De Bue revient sur son éviction pendant 2 heures: “Ça a été un choc, vous n’êtes plus considéré comme un être humain mais une variable d’ajustement” Belgique Adrien de Marneffe © RUSSILLO MARIE

La ministre wallonne revient pour la première fois sur son éviction surprise par Bouchez et les événements qui ont mené à sa réintégration. "Georges-Louis m’appelle. Il m’annonce que sa préoccupation est de donner un mandat à Denis Ducarme et d’éviter que son choix soit interprété comme un désaveu. Il m’indique qu’il n’a aucun reproche à me faire sur la gestion de mon ministère et des projets en cours".