La nouvelle mouture du décret Paysage a été validée jeudi. Valérie Glatigny fait le point.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté jeudi en deuxième lecture la nouvelle mouture du décret Paysage. Celle-ci comporte plusieurs assouplissements qui ne figuraient pas encore dans le texte discuté en gouvernement en mai dernier. Ses principales balises restent toutefois inchangées.

"On est bien conscients que le décret Paysage avait pour objectif de permettre aux étudiants de progresser à leur rythme et de rattraper les lacunes éventuelles qui pouvaient subsister après les secondaires, explique Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement Supérieur en guise d’introduction. On sait aussi que notre enseignement est inégalitaire. Permettre à chaque étudiant d’avancer à son rythme est louable mais, sur le terrain, on constate surtout un allongement de la durée des études, qui implique aussi plus de précarité, sans pour autant constater une hausse de la réussite."

(...)