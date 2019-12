Les syndicats et la Fédération des étudiants francophones s’accordent pour dire qu’un refinancement de l’enseignement supérieur est indispensable. Partagez-vous ce constat ?

"Oui, certainement. Il est nécessaire d’avancer sur cette question. En dix ans, la population universitaire a augmenté de 40 % et, dans le même temps, le montant accordé aux étudiants a diminué de 18 %. On voit bien qu’il est nécessaire d’agir. On a aussi fait le constat lors d’un conclave en octobre dernier : pour 2020, on s’oriente vers un déficit de 708 millions d’euros.



(...)