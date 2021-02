Elle réclame notamment une réévaluation des mesures qui entourent les activités extrascolaires et sportives pour la tranche des zéro à 18 ans et la tranche de 13 à 18 ans. “On doit absolument sortir de la logique des vases communicants et arrêter d’opposer les catégories de jeunes les uns contre les autres. L’ensemble de la jeunesse doit être la priorité”, estime-t-elle en effet.