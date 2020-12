La ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny répond à nos questions sur la session d’examens de janvier.

Beaucoup d’étudiants ont peur d’être contaminés pendant les examens en auditoire. Leurs craintes vous paraissent-elles justifiées ?

"Certains étudiants ont l’impression que la plupart des examens auront lieu en présentiel mais c’est faux. Dans les universités, moins de 30 % des examens auront lieu en présentiel et dans les hautes écoles, c’est entre 5 et 30 %. Il est possible que des étudiants aient beaucoup d’examens en présentiel parce que leur formation comprend beaucoup de gestes pratiques. Je pense notamment aux options comme la médecine. Mais ça ne concerne pas la majorité des étudiants. Je veux rassurer les étudiants et les professeurs : ils peuvent se rendre sans crainte sur le campus pour passer leurs examens grâce au protocole sanitaire strict qui a été validé par les experts sanitaires : maximum 200 personnes pour les plus grands auditoires, port du masque obligatoire, aération, sens de circulation et des mesures pour éviter les attroupements. On a redemandé aux experts si le protocole établi fin novembre correspondait toujours bien à la réalité et ils nous ont confirmé qu’il était toujours possible de travailler sur cette base."

Des contrôles auront-ils lieu pour vérifier si le protocole est bien respecté ?

(...)