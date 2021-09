La parole commence à se libérer autour du harcèlement dans l'enseignement supérieur. Le compte #Balancetonfolklore a par exemple relayé de nombreux témoignages.

Pour lutter contre le phénomène, la ministre de l'Enseignement Valérie Glatigny a demandé aux établissements d'enseignement supérieur de d’identifier une personne de référence en leur sein et appelé les établissements à inscrire la lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles au sein de leur règlement général des études.