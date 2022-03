La ministre de l’Aide à la Jeunesse, Valérie Glatigny, souhaite revoir les règles en matière d’adoptions. À son initiative, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a validé le lancement de deux marchés publics visant pour le premier à évaluer le décret actuel en matière d’adoption et pour le deuxième à évaluer les règles en matière d’adoption internationale et de suivi post-adoptif en ce compris la recherche des origines par l’enfant une fois devenu adulte.

"Le décret actuel date de 2004. Il était nécessaire de le faire évoluer. Les collègues de Flandre et notamment Wouter Beke ont fait état de pratiques troubles et un arrêt des adoptions internationales avait même été envisagé à un moment. On doit s’assurer de notre côté aussi que l’intérêt des enfants et le consentement des familles d’origine sont bien respectés. Cette question du consentement est cruciale et détermine l’adoptabilité de l’enfant, or, on sait que dans les pays étrangers, ce n’est pas toujours facile à évaluer. Même si on ne travaille qu’avec des pays qui ont ratifié la convention de La Haye, il n’est pas toujours simple de vérifier si les parents ont réellement consenti à faire adopter leur enfant", explique Valérie Glatigny.