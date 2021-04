Le double variant indien suscite de nombreuses inquiétudes. Cette mutation, plus contagieuse, est encore peu connue du monde scientifique, mais elle fait craindre une propagation du virus au-delà des frontières de l'Inde. Alors que la France s'apprête à suspendre les vols en provenance de l’Inde, la Belgique doit-elle renforcer ses mesures de contrôle en vue du comité de concertation organisé ce vendredi ?



On fait le point avec Jean Ruelle, virologue à l’UCLouvain et gestionnaire de la plateforme fédérale Covid.