Ils sont une trentaine et ont deux points en commun. Ils travaillent pour Infrabel ou la SNCB et ils se disent victimes de discrimination sur leur lieu de travail. "On veut dénoncer les agissements de responsables à la SNCB et à Infrabel. Il doit y avoir une enquête d’un organisme externe et indépendant", dénonce Philippe Dubois, secrétaire permanent à la CGSP Cheminots Bruxelles.

Harcèlement au travail, abus de pouvoir, discriminations liées aux origines ou sexe, les plaignants sont nombreux et ne veulent pas rester dans le silence.

(...)