Les efforts fournis paient, rappelle Alexander De Croo: "Les gens comprennent"

Belgique

BELGA

Le Premier ministre a mis jeudi en avant le résultat des efforts fournis par la population dans la lutte contre le coronavirus: la Belgique se classe aujourd'hui dans les meilleurs élèves européens. La décision prise à la fin octobre de fermer les commerces non essentiels et de suspendre les activités des professions de contact n'a pas été acceptée sans peine et a suscité la polémique après les déclarations du ministre de la Santé évoquant la nécessité d'"un choc" dans la population.