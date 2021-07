C’est dans sa maison située à un jet de pierres du parc de la Woluwe et des étangs Mellaerts, à Woluwé Saint-Pierre, que Valérie Glatigny, ministre MR aux neuf portefeuilles dont l’Enseignement supérieur, le Sport et l’Aide à la jeunesse nous reçoit pour une interview qui durera une bonne partie de la matinée. Le décor est inattendu : étonnamment calme pour une rue de la capitale et bordé de verdure.

"La maison n’est pas très grande mais j’ai voulu signer dès la fin de la visite. Je ne pouvais pas imaginer mieux pour mes deux chiens", indique la ministre à notre arrivée. Pendant toute la durée de l’interview, Bob et Rosie, ses deux Border Collie ne la quittent d’ailleurs pas d’une semelle, traçant malgré eux le fil rouge de l’entrevue.

(...)