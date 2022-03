La vidéo a fait grand bruit. La semaine dernière, un garagiste de Heusden-Zolder, dans le Limbourg, s’est vengé sur un cycliste qui avait pris l’habitude de cracher quotidiennement sur des voitures empiétant sur la piste cyclable. Le cycliste, attendu de pied ferme, a été pris en flagrant délit. Il a reçu un seau d’eau au visage en guise de représailles avant de prendre la fuite, non sans lâcher quelques noms d’oiseau. D’autres incidents ont également eu lieu dans le Brabant flamand, du côté du Pajottenland. Un groupe de cyclistes amateurs a violemment été pris à partie par deux fermiers suite à un conflit de priorité de droite.

Ce type d’incident semble se multiplier ces derniers temps. Les raisons qui peuvent expliquer les tensions grandissantes entre cyclistes et automobilistes sont diverses. "Le nombre de cyclistes a explosé lors de la crise sanitaire et le risque de tensions augmente inévitablement, surtout avec les beaux jours qui reviennent et qui poussent de plus en plus de personnes à se mettre au deux-roues", explique Benoît Godart, porte-parole de Vias, l’institut belge de la sécurité routière. "La multiplicité du nombre d’usagers de la route contribue aussi à ce climat de tension. Il y a dix ans, il n’y avait que des vélos classiques. Mais aujourd’hui, on retrouve des vélos électriques, des speed-pedelec, des monoroues, des scooters électriques. C’est donc normal qu’il y ait plus de tension car l’espace public n’est pas extensible."