Le secteur de la petite enfance dénonce ses conditions de travail et envisage des actions de protestation.

“Nous ne sommes plus des puéricultrices, sous sommes des puéricultristes !” : c’est la bannière sous laquelle Daisy Deflandre, professionnelle de longue date fédère de nombreuses consœurs qui dénoncent les conséquences de la crise sur leur secteur. “Le mouvement est en train de se lancer. J’ai créé un groupe Facebook qui rassemble déjà plus de 1 000 membres et en deux jours, j’ai accepté plus de 200 nouvelles personnes”, explique-t-elle.

