Des perturbations ferroviaires sont à craindre cette semaine mais les équipes d’Infrabel et de la SNCB travaillent jour et nuit pour assurer un service maximal.

Chez nos voisins néerlandais, le trafic ferroviaire était complètement à l’arrêt le week-end dernier. En Belgique, la météo s’annonce de nouveau très fraîche dans les jours à venir.

Les équipes de la SNCB et d’Infrabel mettent donc tout en place pour éviter un scénario de paralysie. Les responsables ? Le gel, la glace et le grésil qui rendent les rails glissants. Le gel peut entraver le passage du courant entre la caténaire et le train et les aiguillages gelés peuvent entraîner des retards. De plus, les amas de neige constituent un risque pour l’infrastructure.