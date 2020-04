L'avocat Fabian Lauvaux conteste le procès-verbal reçu à la maison par son client sans aucun contrôle physique préalable !

Sebastien Thys est responsable commercial dans une société spécialisée notamment dans la livraison. Depuis le début du confinement, Sebastien apporte son renfort à ses collègues en livrant notamment du gel hydroalcoolique, des gants et des produits de première nécessité à différents centres. Quelle ne fut pas sa surprise de recevoir dans sa boîte aux lettres un procès-verbal pour non respect du confinement le 1er avril dernier à Chapelle-lez- Herlaimont.

Sebastien l'affirme, il n'a pourtant subi aucun contrôle de police jusqu'ici alors qu'il se trouve régulièrement sur les routes pour son travail. Ce jour-là, après réflexion, il se souvient parfaitement avoir réalisé un seul déplacement : vers le magasin de bricolage et d'outillage Dema. "J'avais commandé des meubles de jardin en ligne et il y avait la possibilité soit d'aller les chercher au point de vente, soit de se les faire livrer. J'ai reçu confirmation que je pouvais me rendre à une heure bien précise, sur rendez-vous, au point de vente pour récupérer mes meubles de jardin", nous précise Sebastien Thys. Et c'est donc lors de cette sortie que l'homme se fera verbaliser.

Un procès-verbal dressé, affirme-t-il sans aucun contrôle physique, sur base de sa plaque d'immatriculation uniquement. Procès-verbal qu'il a donc reçu dans sa boîte aux lettres. Il l'a immédiatement transféré à son avocat afin de le contester.

Maître Fabian Lauvaux confirme et nous indique avoir déjà lancé une procédure auprès du parquet. "Un recours a été initié. Dès le moment où l'activité en question apparaît légale pour le citoyen et qu'aucun contrôle n'est intervenu, la contestation de la sanction paraît devoir être accueillie favorablement", précise le pénaliste Fabian Lauvaux.