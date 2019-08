D’ici décembre 2020, le calcul de la redevance que les opérateurs ferroviaires (comme la SNCB, Thalys, Eurostar, Lineas, etc.) paient à Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, va changer pour se conformer à une décision européenne. Ce calcul assez complexe prend - notamment - en compte le poids du train, la vitesse de la ligne, l’horaire de circulation, le type de train, etc. À l’avenir, la redevance sera simplifiée et composée de coûts directs, comme le prix au train-kilomètre, et des coûts variables, comme l’heure de passage ou la charge de la ligne.

(...)