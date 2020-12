Ce vendredi, c’est un nouveau Comité de concertation très attendu qui se déroulera à Bruxelles. Alors que certains espéraient encore un relâchement des mesures il y a quelques jours, la donne a changé. Ce sont en effet des mesures renforcées qui seront sur la table, avec de possibles mauvaises nouvelles à la clé. Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) se méfie des annonces qui pourraient être faites et annonce la couleur. "Nous nous demandons ouvertement quels seront les critères objectifs utilisés pour décider de nouvelles mesures. Si un prolongement des mesures pour les métiers de contact ou une nouvelle fermeture des commerces devaient être annoncés, il faut les justifier avec des études scientifiques claires, lance Christine Mattheeuws, présidente du SNI. Nous devons donner une perspective aux secteurs fermés. De nouvelles prolongations de fermeture, sans parler des restrictions, ne peuvent être imposées au feeling, mais sur la base de recherches et de chiffres objectifs et bien étayés. Et que constatons-nous ? Ce n’est toujours pas le cas. On se demande pourquoi, malgré les efforts par exemple des centres de contact. Ce vendredi, le SNI ne se résignera donc pas aux restrictions et exige une évaluation objective de la situation."

La présidente du SNI s’interroge également sur le rôle exact des services de tracing. " Savez-vous où et comment vous avez été infecté ? C’est la question que posent les contact tracers dans toute la Belgique aux patients positifs au coronavirus. Cette question a déjà été posée à des dizaines de milliers de patients. Mais qu’en est-il ? On ne fait rien de concret avec ces données. "

Selon elle, il ne faut pas pointer du doigt les commerces mais analyser l’ensemble de la situation. " Les semaines à venir nous donneront vraiment l’occasion de faire des études approfondies, souligne-t-elle. Quel est l’impact des congés de Noël sur les écoles ? Quel est l’impact de l’ouverture des magasins non essentiels depuis le 1er décembre ? Quelle est l’influence du maintien de la fermeture des professions de contact ? Tout cela devra être examiné dans les semaines à venir, car nous n’avons toujours pas de réponses à ces questions. "