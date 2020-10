Vers des mesures plus strictes en Flandre ? Le nord du pays tranchera ce mardi Belgique Rédaction (avec Belga) © BELGA

Alors que la Wallonie et Bruxelles ont adopté ces derniers jours de nouvelles restrictions dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Flandre pourrait faire de même dès ce mardi 27 octobre. Le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), a décidé de réunir l'exécutif du nord du pays afin d'acter si l'adoption de mesures plus strictes était nécessaire.



Il pourrait être question d'un couvre-feu élargi, à l'instar des régions wallonnes et bruxelloises, ou encore de restrictions pour les secteurs culturels ou encore commerciaux.