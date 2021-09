Après plus d'un an et demi de fermeture, le monde de la nuit s'apprête à revivre. À Bruxelles, les fêtards sont prévenus, ils devront être munis du Covid safe ticket (CST) à l'entrée. Cette même règle pourrait également être d'application pour les établissements en Wallonie et en Flandre. C'est en tout cas ce qu'annonce Le Soir. Les pouvoirs publics et les représentants du secteur se seraient réunis ce mercredi, à savoir les trois fédérations régionales de l’horeca, la Brussels by night Federation et le Gems. Cette réunion avait pour but d'établir le protocole de réouverture des discothèques. Ce dernier devrait être disponible dès le 10 septembre prochain.

"Nous sommes tous d’accord, tant que le CST reste une parenthèse dans notre vie démocratique. Il n’y a par contre pas de consensus sur le nombre de personnes à partir duquel s’appliquerait ce CST", aurait précisé l'une des parties selon nos confrères du Soir. Rappelons qu'à termes, la décision reviendra aux politiques en ce qui concerne le CST, mais également pour ce qui est du potentiel port du masque à l'intérieur des boîtes de nuit, des règles sanitaires qui seront d'application ou encore, le nombre de personnes qui seront autorisées à entrer.