Le comité de concertation de ce mardi discutera des détails exacts et déterminera les conditions. L'une des options envisagées consiste à accorder l'accès sur la base du "certificat vert" européen. Alexander De Croo a d'ailleurs discuté du développement de ce passeport européen de vaccination avec ses collègues européens lors du Conseil européen de ce week-end.

Ceux qui ne sont pas encore totalement protégés par la vaccination (deux doses) devront se soumettre à des tests rapides tous les jours et l'accès serait limité aux visiteurs européens (résidents de l'Espace économique européen + Royaume-Uni). En outre, l'accès ne serait possible qu'avec des billets pré-achetés pour permettre le traçage.

Alexander De Croo est convaincu qu'il doit être possible de l'organiser correctement et en toute sécurité. "D'ici le mois d'août, tous les adultes de notre pays auront eu la possibilité de se faire vacciner. De plus, dans notre pays, nous disposons d'une grande expertise dans le secteur des événements et des festivals. Nous parlons de professionnels qui appartiennent au top mondial."