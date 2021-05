Ces derniers jours, les chiffres relatifs au coronavirus en Belgique sont à la baisse et l'heure semble être à l'optimisme. Des relâchements sont d'ailleurs prévus dès ce samedi: "Le plan plein air va entrer en vigueur. Plus d'activités seront possibles, pour le sport, le culturel, l'Horeca, le culte", avance Annelies Verlinden.



La semaine prochaine, un nouveau Comité de concertation est par ailleurs attendu: "Il sera peut-être un peu trop tôt pour discuter d'une réouverture intérieure de l'Horeca mais il nous faut des perspectives pour les semaines à venir", affirme la ministre de l'Intérieur. Selon elle, il faut avancer avec prudence car il existe toujours des inconnues avec ce virus, notamment avec les variants. "Cependant, nous faisons beaucoup de progrès avec la campagne de vaccination. Ce serait possible et réaliste d'avoir plus de perspectives pour juin et juillet", ajoute-t-elle.



Annelies Verlinden a d'ailleurs avancé qu'un probable agrandissement de la bulle intérieure, qui passera déjà à 2 ce samedi 8 mai, allait être sur la table des discussions lors du Codeco: "Nous savons que la propagation du virus est encore plus dangereuse à l'intérieur mais il est clair que les gens ont besoin de se revoir et de faire la fête. Ce sera sur la table mardi prochain", assure-t-elle.