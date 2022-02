Un avis du RAG est attendu cette semaine. Il devrait alléger la stratégie de testing chez les symptomatiques et assouplir les quarantaines.

Si de nombreux pays ont décidé de cesser de tester toutes les personnes symptomatiques et de lever l’obligation d’une troisième dose après deux injections puis une infection, comme la France, la Belgique n’en est pas encore là. Mais un avis du Risk Assessment Group (RAG) est attendu cette semaine et doit venir dessiner les contours de notre future stratégie de testing et de tracing, davantage adaptée au variant Omicron, très contagieux mais beaucoup moins létal que ces prédécesseurs.