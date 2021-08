Alors que la France a adopté une version très contraignante du pass sanitaire, la Belgique se refuse à prendre cette direction. Le Covid Safe Ticket ne sera utilisé dès le 13 août que dans les grands événements (plus de 1 500 personnes) en extérieur et dès septembre en intérieur. Personne dans la majorité n’avait encore remis en cause ce consensus.

En Flandre, des voix, et non des moindres, s’élèvent désormais. Conner Rousseau, président de Vooruit, plaide pour étendre le pass à plusieurs petits événements tels que les mariages, les fêtes d’entreprise ou encore les banquets. " De nombreuses personnes m’expliquent qu’elles veulent organiser des événements avec le coronapass, mais elles ne le peuvent pas car l’événement est trop petit. C’est dommage. Si ça marche à grande échelle, pourquoi ne pas le faire à petite échelle ?", a-t-il expliqué dans Le Standaard.