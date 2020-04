Pour Marc Van Ranst, trop de comportements irresponsables sont observés et pourraient contraindre à durcir le ton et les mesures.

Le virologue Marc Van Ranst est triste de voir comment les mesures corona ne sont pas appliquées par tout le monde. Le beau temps laisse entrevoir que de plus en plus de personnes ont du mal à rester à l'intérieur. Marc Van Ranst met en garde avec un message sans équivoque sur Facebook. "Tout le monde doit comprendre à quel point la situation est fragile en ce moment."

cCertaines personnes s'essuient apparemment les pieds sur les mesures de distanciation sociale. Il y a donc des individus qui, par leur mauvaise conduite, vont forcer à adopter une approche de verrouillage à la Wuhan! Et dans ce cas, vous n'êtes plus autorisé à sortir pour faire de l'exercice ou travailler",, souligne Marc Van Ranst sur Facebook. "Tout le monde doit comprendre à quel point la situation est fragile en ce moment et à quel point nous sommes sur le point de resserrer les mesures actuelles si le nombre d'admissions à l'hôpital augmente à nouveau."