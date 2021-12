Ce mercredi, le ministre-président Jan Jambon (N-VA) et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ont demandé un renforcement des mesures sanitaires. Un Codeco sera-t-il organisé dans les prochains jours alors que la date a été initialement fixée au 15 décembre?

Dans l’entourage du Premier ministre, on indique qu’un rapport a été demandé au commissariat corona sur la situation sanitaire. Et que c’est sur base de l’évolution des chiffres, et de ce rapport, qu’une décision pourrait intervenir potentiellement.

La question principale sera de savoir si la hausse épouse les projections des scientifiques ou si elles sont plus inquiétantes.

On souligne encore dans l'entourage du Premier ministre que ce mardi les ministres de la Culture (dont Jan Jambon) ont demandé des assouplissements pour les chorales et les théâtres amateurs. Le ministre-président flamand réclame au contraire ce mercredi un nouveau Codeco pour serrer la vis.