L’idée de la création d’un passeport vaccinal, qui conditionnerait l’accès de plusieurs lieux publics, d’événements, à la vaccination contre le Covid-19, fait son chemin un peu partout en Europe et dans le monde.

Le gouvernement français a déposé un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Un paragraphe précise que le Premier ministre peut "subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un test préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif".

Ce projet doit encore être discuté au Parlement.

Et en Espagne, les autorités tiendront un registre des personnes refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, qui sera partagé avec d’autres pays européens mais ne sera pas rendu public, a indiqué le ministre espagnol de la Santé. Alors qu’en est-il chez nous ? Une liste noire ou un passeport vaccinal pourraient-ils vraiment être lancés ? Et serait-ce légal ? On fait le point.