Ce sera la seule façon d’éviter une deuxième vague de l’épidémie.

Un peu plus de cinq semaines après le début du confinement, le Conseil national de sécurité se réunira une nouvelle fois ce vendredi après-midi. Avec, dans la foulée, une conférence de presse très attendue de la première ministre, Sophie Wilmès, qui devrait apporter des clarifications sur la date de début du déconfinement ainsi que sur ses modalités de mise en œuvre. Quand commence-t-on ? Par qui ? Et comment éviter de provoquer une deuxième vague épidémique ?

Une chose est certaine, le port généralisé du masque dans l’espace public dès le premier jour du déconfinement semble être inévitable au vu des centaines de milliers de personnes qui y seront relâchées. Se protéger avec un masque dans les magasins ou les transports en commun semble être indispensable.

Pour le docteur Thomas Orban, président du Collège de médecine générale, imposer le port du masque tomberait sous le sens. Rappelons qu’il était l’un des premiers, à travers le CMG, à vanter les mérites de cette protection buccale et nasale. "Nous ne voyons pas l’intérêt de se priver d’une mesure barrière supplémentaire, confie-t-il. Depuis le début de l’épidémie chez nous, nous plaidons pour le port du masque dans l’espace public. Quand j’entendais les messages de la ministre De Block, qui disait qu’il n’y avait pas d’intérêt à porter un masque, je me demandais où se trouvait le médecin en elle. Certes, les masques ne protégeront pas de tout, mais, ajoutés aux autres mesures barrières, ils permettront de se protéger soi-même tout en protégeant les autres. Et cela freinera l’évolution de l’épidémie."

Dans les rues, le port du masque ne semble pour l’instant avoir été intégré que par une minorité de la population. Surtout dans les grandes agglomérations. C’est le cas pour John, un trentenaire irlandais domicilié à Bruxelles. "Le masque n’est pas à 100 % efficace mais c’est mieux d’en porter que de ne rien mettre, explique-t-il, alors qu’il termine son jogging, un masque en tissu fait maison couvrant son visage. J’en porte quand je cours car mes expirations sont plus puissantes. Ça permet d’éviter de contaminer les autres personnes. Et ce n’est pas encore trop désagréable, quoiqu’un peu chaud. Ce serait une bonne idée de l’imposer à l’ensemble de la population."

Giovanni, lui, est plus partagé. S’il dispose d’un masque en permanence sur lui, il ne le met qu’en de rares occasions. "Quand on ne peut pas faire autrement que d’être proche des gens", confie-t-il.

Giovanni a de la famille actuellement confinée dans son Italie natale. "Là-bas, le port du masque est devenu normal. Tout le monde en porte. Personnellement, je ne suis pas parano. Si on maintient des distances de sécurité acceptables, les risques sont minimisés. Et puis je fais confiance à mes anticorps."

Son épouse est d’accord : "Si on ne se rapproche pas des gens et qu’on respecte les règles, je pense que ça ira. Mais si on nous impose de porter un masque, on le fera sans hésitation."