Mercredi matin, les acteurs de l’enseignement et la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) se réuniront pour décider d’un éventuel retour en présentiel à temps plein pour l’ensemble des élèves de secondaire le 3 mai. Pour rappel, les élèves de troisième, quatrième, cinquième, sixième et éventuelle septième secondaire suivent un enseignement hybride (50 % à distance, 50 % en présentiel) depuis plusieurs mois maintenant afin de limiter la propagation du virus au sein des écoles et de la société.

(...)