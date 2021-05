Les Belges voient une petite lumière au bout du tunnel... Le déconfinement est en marche et les chiffres de la vaccination progressent bien.

Parmi les nombreux thèmes (ouverture complète de l'Horeca, tenue de grands événements durant l'été, élargissement de la bulle sociale, etc.) sur la table du comité de concertation (Codeco) de ce mardi : le télétravail. Partout où cela est possible, on le sait, le télétravail est devenu obligatoire. Les contrôles ont même été renforcés dernièrement.

Toutefois, un retour progressif au travail en "présentiel" est envisagé. Le dossier est porté par Pierre-Yves Dermagne (PS), le ministre fédéral de l'Economie et vice-Premier ministre. En juin, à une date qu'il convient encore de fixer, cet allègement devrait être mis en place à concurrence d'un jour par semaine avec un pourcentage limité du personnel pouvant être simultanément sur le lieu de travail. Encore faut-il que le Codeco approuve cette mesure ce mardi, bien sûr...

Fin de l'obligation pour cet été ?

Si les courbes des contaminations et d'occupation de lits en soins intensifs en raison du Covid-19 continuent à baisser, il est également envisagé de supprimer totalement l'obligation du télétravail pour cet été.

Pour août, normalement, l'objectif de 70% de Belges vaccinés (80% de la population de plus de 18 ans) aura été atteint et l'idée circule de relâcher la pression sur le télétravail, une mesure de confinement qui touche plusieurs millions de personnes en Belgique.