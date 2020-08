La règle relative au shopping va très vraisemblablement être assouplie ce jeudi à l’issue du Conseil national de sécurité. C’est l’une des rares bonnes nouvelles dont devrait accoucher un CNS placé sous le signe de la prudence et qui devrait, pour l’essentiel, confirmer les mesures prises et valider la rentrée scolaire. Le comité de concertation, qui préparait le CNS, s’est penché ce mardi soir sur la question du shopping. Experts et politiques se sont mis d’accord pour relâcher la pression sur les commerces et assouplir les conditions d’accès.