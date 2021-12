Autour de la Belgique, plusieurs pays prévoient d’administrer le vaccin de rappel contre le Covid-19 plus tôt que prévu. Dans le viseur, notamment, la propagation du variant omicron, et la nécessité de protéger au plus vite les personnes les plus vulnérables. Mais outre la 3e dose, plusieurs experts évoquent déjà la 4e dose, à l'instar du biostatisticien Geert Molenberghs . On fait le point avec Yves Van Laethem et Steven Van Gucht.