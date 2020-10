Se dirige-t-on vers une fermeture des universités et hautes écoles bruxelloises ? La question est plus que jamais d’actualité, à l’heure où le nombre de contaminations s’envole dans la capitale et où les jeunes d’une vingtaine d’années représentent près de 20 % des nouvelles contaminations.

Vendredi, les représentants des établissements d’enseignement supérieur seront reçus par Rudi Vervoort, ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale afin de faire le point et discuter d’éventuelles nouvelles mesures. Selon une source bien informée, les kots étudiants et les activités folkloriques sur les campus pourraient être visés.