Ce lundi, Alexander De Croo a tenu une conférence de presse afin d'expliquer à la population les différents scénarios possibles dans les mois à venir. Et force est de constater qu'un déconfinement majeur n'est pas à l'ordre du jour. D'autant plus qu'aujourd'hui, on remarque que les chiffres sont en hausse. Invité ce matin sur La Première, le Premier Ministre est déjà revenu sur les différents déconfinements additionnels possibles.

Mais de quel(s) secteur(s) ou quelle(s) mesure(s) parlait-il ? Selon Het Laatste Nieuws, il s'agirait d'autoriser les rassemblements en plein air à huit au lieu de quatre. Cette proposition émanerait de Petra De Sutter (Groen), vice-Première ministre et ministre chargée de la fonction publique. Surtout, elle a séduit le gouvernement et le comité de concertation aimerait l'autoriser dès ce vendredi.

Pour rappel, le risque d'infection est plus faible à l'extérieur. Avec l'arrivée du printemps, la question est donc légitime. Selon nos confrères, une réouverture de l'horeca serait toujours envisagée dès le 1er avril même si Alexander De Croo a quelque peu douché les espoirs lors de sa conférence de presse.