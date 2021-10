Au niveau provincial

"Préparez-vous à affronter la quatrième vague de coronavirus", a mis en garde le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) , ce mercredi 20 octobre. Cela fait en effet plusieurs jours que les infections repartent à la hausse dans notre pays . Entre le 11 et le 17 octobre, une moyenne de 3.249 personnes ont été contaminées chaque jour, selon les données collectées par Sciensano . Il s'agit d'une augmentation de 53% par rapport à la semaine précédente. La flambée est donc importante à l'échelle du pays, mais quelles sont les zones les plus touchées ?

Si l'on s'intéresse à l'augmentation du nombre de cas par rapport à la semaine précédente, c'est la Flandre Occidentale qui enregistre la hausse la plus importante (+114,7% - 1958 cas sur les sept derniers jours). Elle est suivie par le Limbourg (+80,4% - 1.214 cas sur les sept derniers jours), la Flandre Orientale (74,4% - 2.021 cas sur les sept derniers jours) et le Brabant Wallon (+70% 1.421 cas ces sept derniers jours). Par contre, si l'on regarde simplement le nombre d'infections rapportées ces sept derniers jours, Bruxelles reste en tête, avec 3.489 contaminations. La capitale est suivie par Anvers (2.202), Liège (2.871), le Hainaut (2.109) et la Flandre Orientale (2.021).

Enfin, en se focalisant sur l'incidence (le nombre de cas par 100.000 habitants sur les 14 derniers jours), on remarque que le Brabant Wallon se trouve en première place (554). On retrouve ensuite Bruxelles (493), Liège (470) et le Luxembourg (452).





Au niveau communal

Selon les données de Sciensano de ce jeudi 21 octobre, Anvers (qui a un taux de vaccination de 68%) est la commune qui a enregistré le plus grand nombre de contaminations sur ces 14 derniers jours (1.500). La ville de Bart De Wever est suivie par Bruxelles (903), Liège (829), Schaerbeek (785), Charleroi (650), Anderlecht (596), Gand (500), Molenbeek (492), Namur (431), Ixelles (407), Uccle (388), Woluwe-Saint-Lambert (374), Louvain (286), Seraing (278) et Bruges (273).Au regard de l'incidence (le nombre d'infections par 100.000 habitants sur les 14 derniers jours), c'est la commune liégeoise de Burg-Reuland qui a affiché le nombre le plus important (1.798 par 100.000 habitants), suivie par Saint-Vith (1.411 par 100.000 habitants), Vielsalm (1.193 par 100.000 habitants), Amblève (1.141 par 100.000 habitants), Walhain (1.101 par 100.000 habitants), Chastre (1.074 par 100.000 habitants), Lierneux (1.066 par 100.000 habitants), Mont-Saint-Guibert (1.033 par 100.000 habitants), Houffalize (1.031 par 100.000 habitants), Merksplas (1.021 par 100.000 habitants), Hotton (1.007 par 100.000 habitants), Court-Saint-Etienne (943 par 100.000 habitants), Rouvroy (901 par 100.000 habitants), Nivelles (882 par 100.000 habitants) et Rendeux (868 par 100.000 habitants).