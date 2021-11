Créé en 1975, le Code de la route a été modifié à 107 reprises, dont 42 sur les dix dernières années. L’occasion de supprimer certaines règles désuètes, ou d’en ajouter d’autres comme, récemment, le système de la tirette ou du couloir de secours. Le Code de la route n’en reste pas moins complexe et mériterait une "coupe claire". Le ministre fédéral de la Mobilité en est conscient, et travaille sur une réforme depuis quelques mois. "Le Code de la route est le guide de tous ses usagers pour une mobilité libre et sécurisée, confie-t-il. Après de nombreuses adaptations, il est malheureusement aujourd’hui trop complexe et peu intuitif alors que son respect, couplé à une vigilance accrue de tous ses usagers, est indispensable pour éviter des drames sur nos routes."