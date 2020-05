Le prochain Conseil national de sécurité aura lieu le 3 juin.

Au menu de cette réunion: l'élaboration de la prochaine étape du déconfinement, initialement prévue pour le 8 juin. Cette phase devrait marquer un moment important pour l'Horeca, secteur particulièrement touché par la crise du coronavirus. Une possible réouverture des restaurants pourrait, en effet, être envisagée. Une information qu'a confirmée le ministre De Crem sur RTL, ce dimanche 24 mai. Il a toutefois précisé qu'actuellement aucune décision n'avait été prise.

"Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous sommes toujours dans une période dans laquelle, nous sommes frappés par une crise", a-t-il rappelé. Pour le ministre, la condition sine qua non à une réouverture des restaurants et cafés est que l'épidémie continue à diminuer. Insistant sur l'importance de faire correspondre les décisions politiques et les avis des experts, Pieter De Crem n'a pas écarté pour autant l'éventualité d'une réouverture des terrasses. "Il ne faut pas exclure qu'elles puissent rouvrir en premier, a-t-il déclaré sur le plateau de RTL. Peut-être avant le 8 juin, mais je ne vais pas le confirmer aujourd’hui."

Quoi qu'il en soit, le ministre de l'Intérieur veut à tout prix éviter une situation dans laquelle les Belges pourraient aller manger au restaurant à l'étranger, mais pas en Belgique. "Le 2 ou le 3 juin pourrait être une date où on annoncerait une réouverture, mais je ne promets rien", a-t-il conclu.