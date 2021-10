Lorsque ces groupes viendront s’ajouter à la liste, il sera alors nécessaire de relancer le système d’invitation dans les structures de soin, comme ce fut le cas lors de la phase 1A.



A ce stade de la campagne de vaccination, les autorités ont recommandé d'administrer une dose de rappel aux personnes immunodéprimés, aux résidents des maisons de repos ainsi qu’aux personnes âgées de plus de 65 ans. Une liste qui pourrait bientôt s’élargir. En effet, un nouvel avis a été demandé au Conseil Supérieur de la Santé dans le but d’étudier cette possibilité pour d’autres groupes à risques. “D’une part, les personnes avec comorbidités (comme les diabétiques ou les personnes en situation d’insuffisance rénale et qui n’ont pas de traitement immunodépresseur) et d’une autre les soignants, précise Sabine Stordeur, co-responsable de la Task Force vaccination. Ces deux catégories de personnes pourraient intégrer la liste de rappel. Le Conseil Supérieur de la Santé étudie la littérature scientifique afin de remettre un avis à la fin du mois d’octobre”.

Si ces groupes s’ajoutent à la liste, il faudrait alors...