Décor, look, position de l’écran, etc : il faut rester professionnel de chez soi aussi

On a tous en tête cette scène, pour l’avoir vécue ou vue, de l’enfant qui passe devant l’écran en pleine réunion, pile au moment où le chef s’exprime. Pas de quoi s’alarmer, votre patron ne vous licenciera pas autant. Il pourrait par contre vous juger pour votre propre comportement et là, vos enfants n’y sont pour rien.

Hygiène corporelle, tenue vestimentaire, coiffure, etc sont autant d’aspects psychiques qui comptent, lors des vidéoconférences aussi. Et ces dernières, même si le déconfinement progressif a commencé, ne vont pas disparaître, le télétravail restant la norme.

Alors, comment gagner des points, ou ne pas en perdre, auprès de son patron, via ces réunions virtuelles ? C’est la question que nous avons posée à une spécialiste des relations professionnelles, la coach catalyseur de changement, Murielle Denis.

La première chose à laquelle il faut penser avant de démarrer une visioconférence, c’est la lumière. “Veillez toujours à ne pas vous retrouver dos à une fenêtre, cela crée de l’obscurité sur votre écran. Un fond neutre est l’idéal. Si ce n’est pas possible, une bibliothèque peut faire l’affaire mais évitez par exemple de vous isoler dans une chambre d’enfant ou d’organiser cette visioconférence depuis votre divan”.

Question physique, oubliez la présentention en pyjama, cela de soi. Pour ce qui est des tenues décontractées, on prend soin d’en choisir une adaptée. “On ne va pas assister à une réunion en training. Il faut se mettre en tête qu’on se prépare comme pour un vendredi au bureau. Le look casual mais soigné”, poursuit Murielle Denis.

Traduisez qu’une chemise sans cravate passe, qu’un polo aussi mais oubliez le t-shirt ou les vêtements non repassés.

“Question hygiène corporelle, on prend soin de se raser et de se coiffer. Pour ce qui est du maquillage, on peut l’éviter mais tout en étant présentable, pas comme si on passait de son transat à son écran”, souligne la coach.

Pour ce qui est du positionnement de l’écran, celui-ci aussi à son importance. Evitez de le placer trop bas, au risque de ne montrer que vos (belles) narines à votre chef.

Enfin, en matière d’entretien d’embauche, Murielle Denis, qui a conseillé pas mal de candidats ces dernières semaines, insiste : les règles sont les mêmes à distance. “On se présente comme si on était face à son futur employeur, pas question d’opter pour le look casual. Les entretiens par vidéoconférence s’organisent comme dans la vie réelle”, termine la coach.