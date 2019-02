Excédé par les retards des trains sur la ligne 94 reliant Tournai à Bruxelles, ce navetteur a décidé de noter chaque jour le temps qu'il perdait durant le mois de janvier à attendre son train et ses résultats différent de ceux de la SNCB, dont il fustige la méthode de calcul de la ponctualité.

Cela fait maintenant plus de neuf ans que Vincent prend le train chaque jour, au point de devenir aujourd'hui navetteur aguerri. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Tous les jours, il se rend à Bruxelles en train depuis Ath pour exercer son métier de fonctionnaire.

Et depuis quelques années, il constate que la situation s'est dégradée au niveau de la ponctualité des trains. Retards à la pelle, trains supprimés, avarie de matériel, communication défaillante, application mobile approximative : cet usager plus que régulier du rail est assez pessimiste concernant l'évolution de la situation sur le réseau ferroviaire belge.

"J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de commencer entre 7 heures et 9 heures, donc je peux prendre n'importe quel train, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Malgré les effets d'annonce, il ne faut pas se voiler la face, la SNCB ne fait plus rien pour ses clients, mis à part gonfler le prix des abonnements (ndlr, le prix des abonnements a augmenté depuis le 01/02), la ponctualité s'empire, le service clientèle est médiocre et le matériel est vieillissant", témoigne celui qui monte dans un train en moyenne 300 jours par an.

"En 2004-2005 j'ai fait un an d'étude a Bruxelles, c'était déjà là misère, mais c'était encore gérable. Ensuite en 2005-2006, je suis allé à Tournai, sur la même ligne mais dans l'autre sens. C'était aussi la misère. Ensuite je suis retourné a Bruxelles depuis février 2010 et réellement, c'est de pire en pire", constate Vincent.

Mécontent et insatisfait des statistiques officielles de ponctualité et du calcul de cette dernière par la SNCB, ce jeune fonctionnaire a donc pris le problème à bras le corps. En effet, il a décidé de mesurer lui-même la ponctualité de son train, sur la ligne 94 reliant Tournai à Bruxelles, qu'il emprunte tous les jours pour se rendre au travail à Bruxelles.