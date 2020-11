Le libéral évoque brièvement son prédécesseur, Koen Geens. "J’ai beaucoup de respect pour lui. C’est un homme de codes, je suis un homme de terrain. Il a entamé des réformes, je veux les concrétiser", explique Vincent Van Quickenborne, qui prône une justice "rapide, ferme et humaine".

Vous êtes favorable à une "politique sécuritaire vigoureuse pour sécuriser le pays". L’actualité démontre, justement, que la menace terroriste n’est pas éradiquée. On l’a vu en France et en Autriche, mais également en Belgique avec l’arrestation, il y a quelques jours à Eupen, de deux jeunes qui préparaient un attentat visant notre pays. La menace terroriste est-elle plus sérieuse en Belgique ?

Pour le moment, le niveau de la menace reste à 2 et il n’y a aucune indication concrète permettant de relever ce niveau. La décision est d’ailleurs déterminée par l’Ocam, l’organe de coordination pour l’analyse de la menace. Mais nous restons vigilants. Nos services travaillent d’arrache-pied. La preuve avec cette arrestation à Eupen. Je peux toutefois vous dire qu’après les attentats récents en France et en Autriche, nos services ont constaté qu’il y avait, sur les réseaux sociaux, plus d’activités suspectes de la part d’extrémistes. Et quand je parle d’extrémisme, nous ne ciblons pas le terrorisme islamiste uniquement, la menace est également grandissante de la part de l’extrême droite. Les investigations menées sur Internet sont fondamentales. Beaucoup de choses s’y préparent et c’est donc important que nos services y soient présents de façon concrète.